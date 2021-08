FromSoftware is ongetwijfeld druk bezig met de ontwikkeling van Elden Ring dat begin volgend jaar zal verschijnen. Elden Ring is nu al ruime tijd in ontwikkeling en veel Soulsborne fans zullen ongetwijfeld graag aan de slag willen met deze titel. PlayStation fans hebben zelfs nog wat om naar uit te kijken volgens de laatste geruchten.

Het schijnt zo te zijn dat FromSoftware namelijk bezig is met een gloednieuw IP. Dit zou een Souls-achtige titel zijn en deze zou exclusief voor de PS5 zijn. De studio kende eerder al exclusieve titels voor het platform van Sony, zoals Demon’s Souls en Bloodborne. Deze informatie komt via Dealer Gaming en insider @Shpeshal_Nick. De laatstgenoemde kwam een tijdje terug al voorbij met informatie over Ghost of Tsushima: Director’s Cut en beide personen hebben aardig wat betrouwbare informatie naar buiten gebracht.

Verder zou er nog een nieuwe State of Play op 19 augustus gaan plaatsvinden volgens Dealer Gaming. Volgens andere geruchten zou de eerstvolgende showcase van Sony pas in september zijn. Al deze informatie is uiteraard nog niet bevestigd en je kunt deze informatie het best met een korreltje zout nemen. Hieronder kan je de Tweet in kwestie zien die deze informatie naar buiten bracht.