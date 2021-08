Er gaan de laatste tijd de nodige geruchten over klassieke Sony titels die mogelijk een terugkeer zouden kunnen maken. Zo lieten we recent al weten dat Sony misschien iets met WipEout aan het doen is en bekend leaker Tom Henderson heeft over het weekend gesuggereerd dat er iets met Twisted Metal in de pijplijn zit.

Hij deelde een foto op Twitter van de franchise met daarbij enkel de tekst 2023. Dit deed de geruchtenmolen goed op gang brengen, want werkt Sony aan een terugkeer van deze franchise? Of gaat het om de release van de tv-serie, die in ontwikkeling is bij PlayStation Productions?

Het kan ook zijn dat Sony werkt aan een nieuwe game die dan gelijktijdig met de tv-serie uitkomt, wat het cirkeltje natuurlijk mooi rond maakt. David Jaffe, die bij vrijwel elk deel betrokken is geweest, heeft inmiddels ook gereageerd en acht de kans klein. Maar mocht er een nieuwe game komen, dan is hij erg teleurgesteld dat Sony geen contact met hem opgenomen heeft.

“I don’t think I’m Sony’s favourite person right now, just because of this stream and everything, but if it’s true I would be very, very hurt that PlayStation didn’t ask for my input at best, or at worst, at least let me know it was happening.

These are the guys who reached out to me and hooked me up with the guys making the TV show… I don’t imagine they would cut me out of it. At least, at a pure PR level, so they could say [I was] involved.”