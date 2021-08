Onlangs kon Simon jullie vertellen hoe lyrisch hij is over Supergiant Games’ Hades: een bikkelharde roguelite, die recentelijk de overstap heeft gemaakt naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Daarvoor konden liefhebbers de game al spelen op pc en Nintendo Switch.

Voor de laatstgenoemde is er nu een speciale Hades-controller onderweg, dit heeft Wario64 ontdekt en gedeeld via een bericht op Twitter. De controller is draadloos te gebruiken middels Bluetooth 5.0 en heeft tevens twee extra knoppen op de achterkant. Zaken zoals HD Rumble en een NFC reader voor je amiibo ontbreken en blijven derhalve exclusief voor Nintendo’s eigen Pro Controllers.

Desondanks ziet het design er tof uit en de producten van PowerA zijn vaak wat zachter geprijsd dan controllers van Nintendo. Wat denken jullie, hebben?

— Wario64 (@Wario64) August 16, 2021