Metacritic kennen we allemaal vast wel. Het is dan ook waarschijnlijk de meest handige site om een overzicht te krijgen van allerlei reviews van games, films, series of muziekalbums. Het is ook een handige site om de ‘crème de la crème’ te ontdekken en sinds kort is er een nieuwe koning op vlak van games op de troon geklommen. Hades, de roguelite van Supergiant Games, verscheen een tijdje geleden en is nu officieel de best scorende game op zowel de PS5 als de Xbox Series X|S.

Hiermee worden zowel de Demon’s Souls Remake (met een score van 9.2) als Microsoft Flight Simulator (met een score van 9.0) van hun eerste plaats geworpen. Hades scoort namelijk gemiddeld 9.3 op de PS5 en 9.4 op de Xbox Series X|S. Ook wij gingen met Hades aan de slag en wij kunnen die hoge score enkel maar beamen. Lees dus zeker onze review na om te ontdekken waarom. De geïnteresseerden onder ons kunnen hieronder de volledige top 10 van beste games nakijken.