Gisteren lieten we al weten dat Baiken naar Samurai Shodown zou komen. De vermoedens zijn bij dezen bevestigd, want vanaf 19 augustus kan men met de populaire Guilty Gear Xrd Rev2 samoerai compleet losgaan. Eerlijk is eerlijk, Baiken past perfect in de stijl van Samurai Shodown! Kijk hieronder zelf maar.