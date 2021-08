Samurai Shodown zit alweer in het derde season pass seizoen en SNK heeft hieromtrent iets gepost op Twitter. Het volgende DLC-personage wordt geteasd met een silhouet dat wel erg bekend voorkomt. Tenminste, als je een beetje bekend bent met Guilty Gear, dan weet je meteen dat het personage Baiken is. De een-armige samoerai waarvan haar ouders zijn vermoord werden door Gears, vecht nu tussen de Samurais in de SNK vechtgame.

Hieronder kan je de tweet zien en zelf concluderen dat een van de meest gewilde personages in Guilty Gear, terecht zal komen in Samurai Shodown. Morgen dus de trailer!

【SAMURAI SHODOWN】

The SAMURAI SHODOWN Season Pass 3 GUILTY GEAR DLC character silhouette is here! Let's rock!

Tune into tomorrow's character trailer to find out!

Visit SNK's Official YouTube Channel for more info!

YouTube Channelhttps://t.co/xf90HYGInZ#SamSho #GuiltyGear pic.twitter.com/jDWscZLQRV

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 16, 2021