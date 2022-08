Net na het nieuws dat Arc System Works eindelijk de rollback netcode voor Persona 4 Arena Ultimax op orde heeft volgt SNK met een soortgelijke aankondiging. Samurai Shodown, wiens originele release alweer uit 2019 stamt, zal in de lente van 2023 ook rollback netcode gaan ontvangen. Dit is in lijn met SNK’s meest recente fighter The King of Fighters XV die deze feature al bevat.

Dit is goed nieuws voor mensen die Samurai Shodown fanatiek online spelen. Rollback netcode voorspelt als het ware jouw tegenstander zijn volgende move en laat deze op jouw scherm zien zodat jij er adequaat op kan reageren. Het is eigenlijk een methode om de vertraging die je online ervaart eruit te filteren, iets wat bij fighting games – waarin letterlijk elk frame telt – erg prettig is.