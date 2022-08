Uitgever ATLUS en ontwikkelaar Arc System Works hebben de rollback netcode update uitgebracht voor de PlayStation 4- en pc-versie van Persona 4 Arena Ultimax. De update voor de vechtgame moet zorgen voor het versoepelen van de online matches, ongeacht de verbinding van de andere spelers.

Pc-spelers kunnen zich nu aanmelden voor de beta van de update. Hiervoor klik je vanuit je Steam-bibliotheek met je rechtermuisknop op Persona 4 Arena Ultimax. Vervolgens ga je naar “Eigenschappen” en navigeer je naar het tabblad “BETAS”. Daar voer je de volgende betatoegangscode in: p4auopenbeta03. Tot slot selecteer je in het drop down menu “open_beta_3”.

Bekijk hieronder zeker even de een nieuwe trailer die bij de update hoort.