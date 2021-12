Tijdens The Game Awards werd het duidelijk dat Persona 4 Arena Ultimax een nieuwe uitgave gaat krijgen, ditmaal voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc. Naast een likje verf bevat deze uitgave tevens alle patches en uitbreidingen die voor de fighter zijn uitgebracht.

Nu zegt Kazuhisa Wasa – creative director van Persona Team – dat men ook overweegt om rollback netcode toe te voegen aan Persona 4 Arena Ultimax. De director vertelt in gesprek met Famitsu dat Atlus naar dergelijke mogelijkheden aan het kijken is. De originele ontwikkelaar – Arc System Works – heeft immers later ook rollback netcode toegevoegd aan oudere titels zoals BlazBlue: Central Fiction en BlazBlue: Cross Tag Battle, waardoor dit in theorie ook mogelijk moet zijn voor de Persona-fighter.

Wada zegt wel dat – mocht dit een realiteit gaan worden – dit later toegevoegd zal worden middels een patch. Rollback netcode is een alternatieve manier om inputs van spelers te verwerken. Het systeem voorspelt de knop(pen) die de speler gaat indrukken en pas als het een fout maakt, valt het systeem terug op de juiste input. Dit zou voor een meer robuuste online ervaring moeten zorgen.