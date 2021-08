Op 11 november is het alweer tien jaar geleden dat The Elder Scrolls V: Skyrim uitkwam voor de PlayStation 3, Xbox 360 en pc. Bethesda gaat dit heugelijke feit vieren met een nieuwe uitgave van de bekende RPG – die ook op 11 november uitkomt – voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

The Elder Scrolls V – 10th Anniversary Edition is hetzelfde als de in 2016 uitgegeven Special Edition, maar dan met meer dan 500 unieke mods van ‘Creation Club’. Dit zijn quests, items, wapens en dergelijke gemaakt door Bethesda zelf, partners van de ontwikkelaar en de community. Deze officieel goedgekeurde content moet je normaal met credits aanschaffen.

Ben je al in bezit van de eerder genoemde Special Edition, dan kan je door middel van een update deze upgraden naar de Anniversary Edition. Hoeveel dit zal gaan kosten is nog niet bekend. Het is ook mogelijk om je vorige generatie versie van Skyrim Special Edition en de aankomende 10th Anniversary Edition op te waarderen naar de versie voor de huidige generatie. Dit is wel gratis.