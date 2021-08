Eerder lieten we al weten dat er opnieuw een Gamescom Opening Night Live zal plaatsvinden op 25 augustus, gepresenteerd door Geoff Keighley. Om gamers warm te maken voor het event licht de presentator alvast een tipje van de sluier op wat men kan verwachten.

In een bericht op Twitter laat de presentator weten dat de liveshow binnen 5 dagen van start gaat, gevolgd door een mysterieuze boodschap die het woord ‘rebooting’ toont. Daarnaast werd er ook een link gedeeld die leidt naar een website en identiek hetzelfde beeld toont. Voor de aandachtige kijker was het logo in de linker bovenhoek alvast een reden om te geloven dat er een nieuwe Saints Row in de maak is.

Wat het eens te meer doet bevestigen is dat de link zelf naar Saintsrow.com leidt, waardoor we er dus wel vanuit kunnen gaan dat er iets omtrent die franchise op stapel staat.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.

We are “Bossing” it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1

See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021