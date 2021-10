Volition lijkt niet van plan om af te remmen met Saints Row gameplay, want ze hebben namelijk een nieuwe trailer uitgebracht waarin je meer te zien krijgt van ‘Criminal Ventures’.

Waar de laatste paar gameplayvideos vrij oppervlakkig waren, kregen we een aantal dagen geleden al een blik op een van de eerste missies in Saints Row. In de nieuwe trailer komen we meer te weten over de Criminal Ventures, een manier voor de Saints om geld te verdienen met hun eigen ondernemingen. Open bijvoorbeeld je eigen restaurant, een medische kliniek: er zijn heel veel mogelijkheden voor jou om rijk te worden in de Saints Row reboot.

In deze nieuwe trailer krijgen we dus meer te zien van Criminal Ventures samen met een uitleg van de ontwikkelaar over wat we precies kunnen verwachten, en daar had men het volgende over te zeggen: