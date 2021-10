Recent liet Volition weten te werken aan een reboot van Saints Row en wist daarbij ook al een releasedatum te melden: 25 februari 2022. Dat is toch al behoorlijk snel, dus doen ze er bij Volition en Deep Silver goed aan om ons als zijnde gamers snel van meer informatie te voorzien. Deze keer is daar dan een trailer waarin de combat te voet, maar ook vanuit de auto wat meer wordt uitgelicht.

Als we kijken naar hoe de voertuigen over de weg bewegen en hoe mooi de agenten ragdollen zodra je ze van wat lood voorziet, is het al snel duidelijk dat dit nog steeds gewoon Saints Row is. Alles ziet er natuurlijk wel een stukje scherper en gelikter uit dan de voorgaande delen. Mocht je benieuwd zijn naar onze voorlopige mening, vergeet dan niet onze preview te checken.