Inmiddels is het al wel duidelijk dat de Saints Row reboot van vorig jaar niet het succes is geworden waar Deep Silver en ontwikkelaar Volition op hadden gehoopt. Middelmatige reviews en zwakke verkoopcijfers domineerden het nieuws én achteraf moest de ontwikkelaar zelfs de deuren sluiten. In een alternatieve tijdlijn was het misschien anders afgelopen… en een nieuw gerucht suggereert dat dit misschien wel het geval was geweest.

YouTuber mrsaintsgodzilla21 postte namelijk een nieuwe video online waarin hij beweert dat Saints Row er eigenlijk helemaal anders uit had kunnen zien. Volition was namelijk initieel van plan om Saints Row V te maken en hierbij enkele oude bekenden uit de franchise te laten terugkeren als de Saints (Johnny Gat, Shaundi, Pierce, Dex en Aisha). Het moest een soort ‘back-to-the-roots’ game worden die wat serieuzer was dan Saints Row 3 en 4, maar ook nog steeds over-the-top chaotisch. Het idee werd jammer genoeg geschrapt door uitgever Deep Silver, die wilde dat het team een volledige reboot maakte in de plaats. De rest is geschiedenis?

Bekijk de video hieronder.