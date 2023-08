Saints Row heeft sinds de release meerdere updates en uitbreidingen ontvangen, waardoor de titel is uitgegroeid tot toch wel een significante game. Volition is ook nog niet klaar, want de volgende uitbreiding komt steeds dichterbij.

De ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat de derde uitbreiding op 8 augustus uitkomt. Deze uitbreiding heeft gekscherend de titel ‘A Song of Ice and Dust’ gekregen en brengt nieuwe verhaalmissies, cosmetische content en een nieuw gebied naar de game.

Met de release van deze uitbreiding komt er vooralsnog een einde aan de post-launch content. De onderstaande roadmap die eerder dit jaar werd vrijgegeven laat immers zien dat de plannen tot deze maand lopen. Of het hier ook definitief bij blijft is afwachten.