Woensdag zal Sony bekendmaken welke games we in september mogen verwachten als onderdeel van de PlayStation Plus line-up aan gratis games. Zoals zeer regelmatig gebeurt, is nu ook weer gelekt wat er in de pijplijn zit. Zo meldt de betrouwbare leaker Billbil-kun dat Saints Row onderdeel is van de line-up.

Het gaat hier om de game die in 2022 verscheen en sinds de release significante updates heeft ontvangen om de speelervaring te optimaliseren. De line-up bestaat doorgaans uit drie games, maar de andere twee titels weet de leaker nog niet 100% zeker, dus die heeft hij achtergehouden tot er zekerheid komt.

Woensdag zal definitief bevestigd worden of Saints Row deel uitmaakt van de line-up, maar gezien de track record van deze leaker achten we de kans zeer groot.