Sinds de release van Saints Row is het voor pc-gamers alleen mogelijk om de game aan te schaffen via de Epic Games Store of natuurlijk fysiek. Een optie op Steam ontbrak tot op heden, maar eind deze maand komt daar verandering in.

In mei van dit jaar kwam het gerucht al naar buiten dat Saints Row in augustus naar Steam zou komen. Het officiële Twitter-account van de game meldt nu dat dit inderdaad het geval is. De exclusieve deal met de Epic Games Store loopt kennelijk tot en met 23 augustus 2023, want de dag erna zal Saints Row dus ook op Steam worden aangeboden.

Nog voordat de game op Steam uitkomt zal de derde uitbreiding voor de titel verschijnen, daarover kan je hier meer lezen. Onze algemene indruk van Saints Row vind je terug in de review.