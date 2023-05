Voor pc-gamers is Saints Row enkel beschikbaar via de Epic Games Store. Daar lijkt echter een einde aan te komen, nu de exclusiviteitsdeal vermoedelijk in augustus verloopt. De game heeft al sinds 2017 een SteamDB pagina met de codenaam Project Athena. De naam is echter recent aangepast naar Saints Row, dat gelijk de verklaring is voor het bovenstaande vermoeden.

Op 9 mei komt er ook een update voor de game uit die een enorme waslijst aan verbeteringen en aanpassingen bevat. Hoewel Saints Row zowel kritisch als commercieel teleurstelde, gooit ontwikkelaar Volition de handdoek overduidelijk nog niet in de ring. Want naast de aankomende update, lanceert op dezelfde datum ook de ‘The Heist and The Hazardous’ uitbreiding.