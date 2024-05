In 2022 bracht Volition Inc. de reboot van Saints Row uit, wat een vermakelijke game was ondanks technische tekortkomingen. Vorig jaar werd deze ontwikkelaar echter gesloten als gevolg van een herstructurering door eigenaar Embracer Group.

Gezien de game kritisch niet het succes was waar men op had gehoopt, was de veronderstelling dat de studio daarom is gesloten. Uit een nieuw LinkedIn bericht van voormalig Volition community en social media manager komt nu nog een ander feit boven water.

De game zou namelijk 1.7 miljoen keer zijn verkocht, wat voor een vrij grote productie als deze aan de lage kant is. Ter vergelijking, de eerste game verscheen alleen op de Xbox 360 en ging 2 miljoen keer over de toonbank, het tweede deel (multiplatform) 3.4 miljoen keer en Saints Row The Third was met afstand de meest succesvolle met 5.5 miljoen verkochte exemplaren.

Met andere woorden: ook commercieel was de reboot geen al te groot succes.