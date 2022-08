Review | Saints Row – In 2006 bracht ontwikkelaar Volition Inc. ons Saints Row. Een game die overduidelijk leentjebuur speelde bij Grand Theft Auto, maar daar een iets minder serieuze toon aan gaf en vernieuwende elementen bij introduceerde. Het was een succes, want twee jaar later verscheen het vervolg dat vooral voortborduurde op de basis van de eerste game. Met het derde deel sloeg de ontwikkelaar een compleet andere richting in en voerde absurditeit de boventoon, wat je maar net moest liggen. Aangekomen in 2022 is daar Saints Row, een reboot van de franchise die je het ontstaan van de gang laat beleven en dat is een aangename ervaring!

Een eigen onderneming…

In Saints Row speel je jezelf, een personage dat je via de character creator met bijzonder veel opties geheel naar eigen smaak kan vormgeven. Als eigenlijke nobody hang je nadien een beetje met je vrienden en zoek je naar manieren om geld te verdienen. Je vaste vriendengroep, bestaande uit Kevin, Eli en Neenah, hebben allemaal zelf weer connecties met reeds bestaande gangs en zo proberen ze te overleven. Jij gaat als huurling aan de slag voor het bedrijf Marshall Defense Industries en hoewel het er in eerste instantie rooskleurig uitziet, valt alles na een uur of drie spelen als een kaartenhuis in elkaar.

De connecties die iedereen met de andere gangs heeft blijkt ook niet veel waarde te hebben en kort gezegd komt het erop neer dat iedereen in je groep op één of andere manier genaaid wordt. En wat doe je dan? Inderdaad, je begint een eigen gang. Eli, de ietwat slimmere jongen van de club, ziet het als een onderneming en zo zul je op een gegeven moment een eigen pand moeten zien te vinden, een logo moeten ‘maken’ en meer. Alsof je met z’n vieren een eigen onderneming uit de grond stampt. Maar dan wel op de Saints Row manier.

Het opbouwen van een imperium

Hoewel de meeste personages in jouw clubje niet direct overkomen als de meest heldere lichten, weten ze gaandeweg toch echt de Saints te vormen en een heus imperium op te bouwen. Dit gaat op twee manieren: het verslaan van rivaliserende gangs en bedrijven oprichten om geld te verdienen. Het eerste valt onder het verhaal en het tweede bestaat uit een hoop secundaire missies die je ook na het voltooien van de game nog kunt spelen en herspelen. De verhaalmissies zijn in het complete plaatje natuurlijk het belangrijkste en die zijn weer heerlijk bizar. Het is bij momenten wat over de top, maar men gaat nooit té ver daar waar ze dat in Saints Row: The Third wel deden.

Tenminste, het is natuurlijk afhankelijk van je smaak. Maar wat we hiermee willen zeggen is dat de tamelijk serieuze ondertoon van de eerste twee delen niet benaderd wordt in deze game. Maar het bizarre van de latere delen ook weer niet, waardoor deze Saints Row zich precies tussen de eerste twee en latere delen nestelt. Dit in de mate van hoe serieus alles genomen wordt. En eerlijk is eerlijk, hiermee heeft Volition een uitstekende balans gevonden en dat maakt dat Saints Row een ontzettend leuke game is om te spelen.

De verhaalmissies weten bij momenten qua gameplay best te verrassen, waardoor je met plezier blijft spelen om te zien hoe het afloopt. Ondertussen zie je jouw imperium steeds groter worden en het meest toffe is dat je daar zelf heel erg een hand in hebt. Hoe meer klusjes je voor je bedrijven opknapt, des te sneller je geld binnenharkt en ook zie je de invloed toenemen in Santo Illeso. Desalniettemin moeten we wel opmerken dat het hoofdverhaal ergens wat kort aanvoelt. We waren er in pakweg acht uur doorheen en dat is zeker niet verkeerd, maar voelt wat compact voor een openwereldgame.

Feit is wel dat je geheel vrij bent in hoe je door de game heengaat, dus als je liever eerst je bedrijven uitbouwt en nadien pas het verhaal uitspeelt, is dat ook een optie. Het verhaal zelf is meer dan prima en weet zelfs her en der een beetje te verrassen, wat het de moeite waard maakt. De zijmissies voor je bedrijven zijn eveneens de moeite waard, gezien je daar de nodige bizarre dingen voor moet doen. Bekende opdrachten als ‘Insurance Fraud’ zijn terug, waarbij je jezelf voor inkomend verkeer werpt om de verzekering op te lichten. Ook zul je nieuwe dingen moeten doen, zoals foodtrucks stelen van een concurrent om z’n terrein over te nemen met je eigen foodtrucks.

Het meest hilarische is misschien wel het LARPEN in de game, waarbij je een heuse verhaallijn volgt en geheel in outfit met een soort nerfguns de grote vijand moet aanpakken. Het is leuk en Saints Row mixt bekende onderdelen uit de franchise met nieuwe zaken, waardoor het zowel erg herkenbaar als toch wat verfrissend aanvoelt. En ondertussen heb je natuurlijk nog te maken met de rivaliserende gangs, die je graag een koekje van eigen deeg geven als je ze tegenkomt. Dit maakt bij elkaar genomen dat er genoeg te beleven valt in Santo Ileso. Ook omdat je buiten de missies en vele zijmissies nog andere activiteiten hebt. Hieronder valt historische locaties onderzoeken om meer over de stad te weten te komen, alsook het maken van foto’s op iconische plekken, en meer.

Saints Row is één en al plezier

Met deze reboot heef Saints Row zichzelf hervonden. Zoals al aangehaald nestelt de game zich precies tussen de eerdere delen in en als dit de nieuwe richting voor de franchise is, dan juichen we dat alleen maar toe. Gedurende het spelen van de game hebben we vooral gemerkt dat we ontzettend veel lol hadden in de gameplay. Het is namelijk nergens baanbrekend, uniek of echt innovatief, maar het werkt allemaal ontzettend goed en hoewel het voornamelijk neerkomt op rondrijden en schieten, weet de context elke situatie een meerwaarde te geven. We hebben ons zodoende geen seconde verveeld.

Het plezier nog wat leuker maken? Dat kan, want de gehele game is in coöp te spelen. Of dit nu verhaalmissies zijn, willekeurige zijmissies die je op straat tegenkomt of de zijmissies voor je onderneming: je kunt met z’n tweeën op pad. Gezien de game in je eentje al leuk is, neemt het plezier alleen maar meer toe als je in coöp speelt. Het werkt overigens ook prima, want je kunt met een paar klikken een vriend of vriendin joinen en vice versa, ook kun je met onbekenden spelen als je dat wilt. Ook prettig is dat de progressie bij beide spelers wordt opgeslagen, zodat je als je alleen speelt niet genoodzaakt bent missies opnieuw te spelen.

Audio: sterk, visueel: mwah

Om even terug te vallen op het plezier dat we eerder hebben aangehaald: dit zit hem niet alleen puur in de gameplay. Je merkt aan het ontwerp van de missies, de dialogen, de combat en meer dat de ontwikkelaar er net zoveel lol in had. Sterker nog, de stemacteurs weten zelfs de meest bizarre situaties overtuigend te brengen. Je hoort ook aan hen dat ze er echt plezier in hadden en dit zorgt ervoor dat Saints Row als totaalpakket behoorlijk z’n mannetje weet te staan. Tel daar nog een lekkere soundtrack en degelijke radiostations bij op en je begrijpt dat we tevreden zijn over de audio in z’n geheel. Het valt kort samen te vatten als sterk.

Grafisch daarentegen is Saints Row niet echt indrukwekkend. De game is zeker niet lelijk, maar het ligt qua standaard ruim onder waar de platformen tegenwoordig toe in staat zijn. Gezichtsanimaties zijn bijvoorbeeld heel erg simpel en zelfs wat outdatet. Ook is het qua details in de speelwereld allemaal niet bijster indrukwekkend. Het valt hierbij aan te raden om de game te spelen op 1440p met de hoge framerate, want dit zorgt voor de meest soepele speelervaring. Hierbij is de framerate veelal stabiel 60fps en de resolutie is prima omdat het door de niet al te hoge kwaliteit van de textures weinig verschil maakt tegenover de 4K resolutie, waar je inlevert op de framerate (30fps, met dips).

Je kunt de performance ook naar beneden bijstellen. Zo heb je ook de optie van Full HD met een hoge framerate, maar het ziet er grafisch dan zo matig uit dat het niet echt een aanrader is. Tussenopties zijn een lagere framerate op Full HD, alsook op 1440p, maar dan staat ray tracing op ambient occlusion aan. Kan je links laten liggen, want in Saints Row op de PlayStation 5 voegt het niks toe. De sweetspot is zoals al aangegeven een resolutie van 1440p met een hoge framerate, wat voor de meest fijne speelervaring zorgt. Desalniettemin is het netjes dat de ontwikkelaar veel verschillende opties aanbiedt, zodat er voor elke voorkeur een keuze is.

Prima game, maar wat ruw hier en daar

Saints Row is als reboot een meer dan prima game te noemen, maar wel valt op dat de game een beetje ruw is hier en daar. Zo is het heel raar om anno 2022 auto’s voor je neus spontaan te zien verdwijnen of dat personen op straat plots in beeld poppen. Ook kan het bij momenten een beetje uitgestorven aanvoelen, want echt druk is het niet in de stad. Het breekt een beetje de immersie, maar eerlijk is eerlijk, er valt mee te leven. Vervelender is echter dat bepaalde apps op je in-game telefoon niet goed in elkaar zitten. Jezelf qua outfit aanpassen met bepaalde opties resulteerde in dat we vast kwamen te zitten in de app (meermaals). De game opnieuw opstarten was de enige oplossing.

Of wat te denken van de playlist app op de telefoon, die doet het niet eens… Ook kan het wat vervelend zijn dat als je vijanden moet uitschakelen in een bepaald gebied, dat ze zich op een viaduct 20 meter boven je bevinden. Ze bereiken kan niet, want dan ga je het missiegebied uit. Beetje onhandig. En zo zijn er meer van dat soort merkwaardige dingen. Het kan soms best vervelend zijn, want meermaals zijn we opzettelijk doodgegaan omdat dit soort issues de voortgang belemmerde. Het is een beetje zonde, want het zijn van die slordigheden die niet hadden gehoeven. Iets meer polijstwerk was dus zeker wel op z’n plaats geweest.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.