Ontwikkelaar Volition is voornamelijk bekend van de Saints Row franchise en vorig jaar brachten ze ons nog de reboot. Dit is echter de laatste game die de ontwikkelaar heeft gemaakt, want de studio heeft de deuren moeten sluiten.

De eigenaar van de ontwikkelaar, Embracer Group, kondigde eerder dit jaar aan dat ze een flinke reorganisatie zouden doorvoeren en hier is Volition nu het slachtoffer van. Deze ontwikkelaar die een geschiedenis van 30 jaar heeft, past niet langer binnen de plannen van het overkoepelende bedrijf.

Embracer Group werkt met de ontwikkelaar samen om te kijken of ze alle medewerkers elders onder kunnen brengen. In totaal gaat het om 340 mensen die bij de ontwikkelaar werkzaam waren.