Na een eerdere teaser dat de nieuwe Saints Row tijdens gamescom Opening Night Live onthuld zou worden, begon de show vanavond gelijk met deze titel. Daarmee keert de Saints Row franchise officieel terug na jaren van afwezigheid. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken, die een eerste indruk van de game geeft.

Zoals te zien is, hanteert men een vrij unieke stijl die zowel realistisch als wat cartoony oogt. Het is in ieder geval duidelijk anders dan wat we van de franchise gewend zijn. Saints Row is in ontwikkeling voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en verschijnt op 25 februari 2022.

Meer over de game lees je vanavond om 22.00 uur in onze preview, gezien we de game onlangs al in actie hebben gezien.