Preview: Saints Row – Wat ooit begon als ‘die ene GTA rip-off’ groeide al snel uit tot een eigen franchise. Saints Row heeft door de jaren heen veel fans aan zich weten te binden, maar net zo goed weer verloren. Laten we eerlijk zijn, de latere delen waren dan ook wel wat absurdistisch. De een vindt dit leuk, de ander weer net wat minder. Het leek ze bij Volition dan ook een goed idee om met een schone lei te beginnen en de Saints opnieuw voor te stellen aan de wereld. Enigszins terug naar de roots, maar de Saints zijn nog steeds dezelfde idioten als dat ze altijd al waren. Wij mochten alvast een kijkje nemen naar wat ons te wachten staat.

Wederopstand

We verlaten het typisch Amerikaanse Steelport voor een wat meer Texmex-achtige setting in Santo Ileso. Jij als speler stapt in de schoenen van de ‘Boss’ om zo een bedrijfje te starten wat zich bezighoudt met, tsja, dubieuze zaken. Jij kan dit natuurlijk niet alleen en hebt daarbij de hulp van drie vrienden: Eli de planner, Neenah de chauffeuse en Kevin… het mannetje van alles. Hoewel de Saints zichzelf zullen omschrijven als een bedrijf, is en blijft het gewoon een gang met de nodige concurrentie in Santo Ileso. Er zijn drie gangs om het tegen op te nemen in deze stad: Los Panteros, Marshall Defense Industries en The Idols.

Los Panteros komen het dichtste bij de klassieke definitie van een gang. Bestaande uit voornamelijk sterke figuren met een voorliefde voor zwaar wapentuig en het betere beukwerk, hebben zij als enige gang een eergevoel en baseren zij hun handelen op de normen en waarden van de stad. Marshall is daarentegen wel echt een bedrijf wat het commerciële district van de stad in handen heeft. Van Marshall mag je de meest geavanceerde wapens verwachten in hun arsenaal. En als laatste zijn daar The Idols, een club met behoorlijk wat sterallures. Ze komen in grote getale op je af en zijn dol op anarchie.

De Saints waar we van houden

Zoals gezegd, de Saints gaan terug naar hun roots. Ze beginnen weer als klein clubje en zijn niet de bekende supersterren die ze waren in deel drie en vier. Maar dat betekent niet dat alles nu plots bloedserieus is en het enkel om het verslaan van de gangs draait. Geen zorgen, we mogen nog genoeg mafheid verwachten in Santo Ileso. Zo zijn er door de stad heen weer diverse minigames om te spelen en ook spelersfavorieten zoals Insurance Fraud maken gelukkig hun terugkeer. Maar we mogen ook een hoop nieuwe minigames verwachten en die zijn volgens Volition in veel gevallen hilarisch om te spelen.

Wat dat betreft krijg jij nu als speler meer controle over waar de Saints zich precies mee bezighouden. Naarmate je territorium in Santo Ileso weet te veroveren, zitten daar ook stukken ongebruikte grond tussen. Het is aan jou wat daar gebouwd wordt. Denk aan een fastfoodketen die onder de toonbank ook andere goederen verkoopt of garages die niet zo moeilijk doen over voertuigen die niet helemaal legaal verkregen lijken te zijn. Met deze reboot belooft Volition meer aanpasbaarheid dan ooit. En dat trekt zich natuurlijk ook door naar jouw personage. Allereerst zal de character creator uitgebreider zijn dan ooit en kledingwinkels zullen natuurlijk ook weer een zeer divers assortiment hebben.

Everybody in?

De twee speler coöp modus is natuurlijk ook weer van de partij in deze reboot. Je kan heel het verhaal van Saints Row doorspelen samen met een vriend, iets wat niet bij ieder deel het geval was. Of Diversions en andere specifieke coöp opdrachten een terugkeer maken werd ons helaas nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk werd, is dat Volition hard bezig is om cross-gen coöp te implementeren en wie weet zelfs cross-platform. Meer informatie hierover verwachten we nog wel voor de release te mogen horen. Zo verwachten we ook meer te horen over de nieuwe engine die Volition heeft gebruikt voor deze game, iets wat door hen bevestigd werd tijdens de presentatie.

Voorlopige conclusie

We hebben natuurlijk het een en ander alvast mogen zien, maar Volition is voorzichtig met hun nieuwe kindje. Begrijpelijk, want de fans zitten al jaren te wachten op een nieuw deel van Saints Row. De standaard praatjes als “grootste, beste, meest innovatieve” kennen we inmiddels wel, maar van wat we hebben gezien lijken deze praatjes toch behoorlijk accuraat te zijn. Nu is dat nog wel een beetje koffiedik kijken gezien wij zelf helaas niet de controller in onze handen hebben gehad. Wij kunnen in ieder geval wel altijd genieten van een chaotische openwereldgame met daarnaast ook nog eens veel humor erin verwerkt. Gelukkig laat de release niet lang meer op zich wachten en dan zullen wij deze nieuwe Saints wederom naar de top helpen.