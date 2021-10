Nog niet zo lang geleden kon je al bekijken hoe de wingsuit in de Saints Row reboot werkt en hoe je die als speler moet besturen. Er is nu weer een nieuwe video opgedoken die wederom meer van de game laat zien. Game Informer heeft een vroege versie van de game onder handen genomen en daar is de onderstaande video afkomstig van.

In deze video kan je de eerste missie van Saints Row zien, waarin we meerdere aspecten van de game voorbij zien komen. Zo zien we diverse voertuigen zoals auto’s en motoren in actie en je mag ook wat schietactie verwachten. Verschillende wapens worden gebruikt en sommige zijn uiteraard wat sterker of zwakker dan de ander. De missie gaat niet helemaal zoals gepland en al gauw zien we de hoofdpersoon achtervolgd worden, dwars door de woestijn heen.