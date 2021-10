Alhoewel de Saints Row reboot niet zo over-the-top zal zijn als de meest recente delen, belooft het alsnog een chaotisch schietfestijn te worden met genoeg hilariteit. Zo kan je zelfs de open wereld van Santo lleso in stijl doorkruisen met een wingsuit.

Een nieuwe gameplayvideo, uitgebracht op het GameInformer YouTube-kanaal, laat een minuut aan nieuwe gameplay zien waarin van alles te beleven is. Van een vrije val naar zweven met het wingsuit om zo te landen in een heftig vuurgevecht, het klinkt niet alleen vet maar het ziet er ook heel smooth uit in Saints Row.

Neem een kijkje naar de onderstaande trailer om het zelf te aanschouwen. Recent is er ook combat gameplay verschenen van Saints Row, check die dus ook zeker even mocht je dat nog niet gezien hebben.