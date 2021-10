Ontwikkelaar Volition heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor Saints Row, waarin we meer te zien krijgen van de verschillende districten en rivaliserende bendes.

Santo Ileso, de stad waar het verhaal van de gloednieuwe Saints Row zich afspeelt, wordt geleid door verschillende bendes die het voor het zeggen hebben in verschillende districten van de stad. In de trailer zien we drie verschillende delen van de map die elk hun eigen look en feel hebben gekregen. Elk gebied wordt bovendien geterroriseerd door een bende en om je eigen imperium uit te breiden moet je daar uiteraard iets aan doen.

Wil je meer zien van Saints Row en ben je benieuwd naar wat de wereld nog meer te bieden heeft? Dan kan je hier de recent verschenen introductietrailer terugvinden van Santo Ileso.

Saints Row verschijnt op 25 februari 2022 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.