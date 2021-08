Ken je The Evil Within nog? De horrorgame van Bethesda, waarin je letterlijk in de zieke geest van een moordlustige maniak duikt? De titel was destijds populair genoeg om een vervolg te waarborgen en een derde deel is nog zeker niet uitgesloten, aangezien de ontwikkelaar onlangs het trademark vernieuwd heeft.

Om je geheugen nog eens op te frissen – of gewoon erg diep in de verschillende lagen tellende verhaallijn van de franchise te duiken – heeft YouTuber Deep Dives een wel eh… ‘deep dive’ in het plot van The Evil Within online gezet. De analyse duurt maar liefst één uur en negen minuten en laat geen detail onbetuigd.

Zeker het bekijken waard dus!