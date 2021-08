Om te vieren dat Volition na jaren eindelijk met een nieuw deel in de Saints Row-franchise komt, geeft Epic Games op dit moment Saints Row: The Third Remastered gratis weg. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen op de store en jouw gratis game te claimen. Je hebt nog tot en met 2 september om deze game gratis aan jouw account toe te voegen.

Daarnaast is ook bekend welke game we als volgende gratis kunnen claimen bij Epic. Dit zal Yoku’s Island Express zijn, een leuke 2D platformer mét pinball elementen, waarin je pakketjes en post moet bezorgen als Yoku het kleine kevertje. Yoku’s Island Express is gratis te claimen vanaf 2 tot en met 9 september.