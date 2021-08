PlayStation VR leent zich uitstekend voor puzzelgames en daarom komt er met enige regelmaat iets nieuws in dat genre uit. Een van de aanstaande releases is Rhythm of the Universe: Ionia, die je een avontuur voorschotelt waarin het de bedoeling is om de omgeving te behouden door puzzels op te lossen met de kracht van muziek.

De trailer legt het middels gameplaybeelden erg goed uit, dus het advies is om die even te kijken. De game staat gepland voor een release op 23 september, maar de game is ook op andere vr-platformen te spelen. Daarvoor kan je op Steam terecht, zie hier.