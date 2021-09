We zijn inmiddels twee generaties verder, maar er zijn nog zeker spelers die af en toe genieten van een game op bijvoorbeeld de PlayStation 3 of Xbox 360. Zo is het bijvoorbeeld nog mogelijk om de bases van je menselijke tegenstanders te infiltreren in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Je kunt er echter niet heel lang meer van genieten, want Konami heeft aangekondigd dat de online diensten van de stealth game in 2022 voor de PlayStation 3 en Xbox 360 gaan sluiten.

Via de website van de Japanse uitgever heeft men aangegeven dat het vanaf 1 maart 2022 niet meer mogelijk is om Metal Gear Solid V digitaal aan te schaffen op de PlayStation 3 of Xbox 360. Vanaf 31 mei zullen opvolgend alle online diensten afgesloten worden, zoals Metal Gear Online. Konami heeft zelfs al een aantal stappen gezet. Sinds gisteren is het niet meer mogelijk om in-game aankopen te doen. Vanaf 30 november 2021 zal de DLC niet meer beschikbaar zijn.

Zoals het er nu naar uitziet, blijven de online diensten voorlopig overeind voor de PlayStation 4 en Xbox One.