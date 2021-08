Het is alweer even geleden dat we iets vernomen hebben van Gotham Knights en Suicide Squad: Kill the Justice League. De games zijn natuurlijk nog steeds in ontwikkeling en iedereen die uitkijkt naar deze titels, die raden we aan om DC FanDome in de gaten te houden.

De volgende editie van dit evenement staat gepland voor 16 oktober en een teaser die online is gegaan, geeft alvast een idee van wat we zoal mogen verwachten. In deze teaser komen de twee genoemde games ook voorbij, wat dus aangeeft dat we op 16 oktober meer gaan horen.

Mogelijk krijgen we tijdens dat evenement ook de eerste gameplaybeelden te zien. Dit naast updates omtrent aankomende comics, films, merchandise en nog veel meer, wat natuurlijk volledig in het teken van DC staat.