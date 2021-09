Je kan zeggen wat je wilt van Hello Games, maar ze verdienen zeker een pluim voor No Man’s Sky. De game verscheen alweer vijf jaar geleden voor de PlayStation 4 en is ondertussen uitgekomen op meerdere platformen, en er wordt nog steeds gratis content aan toegevoegd. Dat is ook nu weer het geval.

De nieuwste update voor No Man’s Sky is ‘Frontiers’ en deze voegt bevolkte nederzettingen toe. Kom je deze tijdens je avontuur tegen, dan kan je er voor kiezen om de bewoners te helpen of als leider op te treden.

Als je voor het laatste kiest, dan kan je de nederzettingen laten groeien door nieuwe gebouwen te plaatsen en nieuwe bewoners aan te trekken. Je zal je dorp tevens moeten beschermen tegen gevaren van buitenaf en je zal problemen van je volgelingen moeten oplossen.