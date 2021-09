Trumbull Valley, de eerste map van State of Decay is terug met de Homecoming update die vandaag is uitgerold. Hoewel we de map al kennen van de voorgaande game, is het nog nooit zo gedetailleerd geweest en gevuld met loot om overleven nét wat makkelijker te maken.

Hieronder een lijst van wat voor moois de update allemaal met zich meebrengt:

Nieuwe map – Trumbull Valley, een volledige open-world map bekend van de originele game.

– Trumbull Valley, een volledige open-world map bekend van de originele game. Nieuwe missies – Deze map bevat nieuwe missies die ALLEEN beschikbaar zijn in Trumbull Valley. Sommigen gaan door met de verhalen van bekende gezichten zoals Ray Santos en Mickey Wilkerson, terwijl anderen compleet nieuw zijn.

– Deze map bevat nieuwe missies die ALLEEN beschikbaar zijn in Trumbull Valley. Sommigen gaan door met de verhalen van bekende gezichten zoals Ray Santos en Mickey Wilkerson, terwijl anderen compleet nieuw zijn. Nieuwe uitrustingen, wapens en meer – Door Trumbull Valley te verkennen, kun je tien nieuwe wapens ontdekken, een tiental nieuwe hoeden en outfits, en een nieuw explosief.

– Door Trumbull Valley te verkennen, kun je tien nieuwe wapens ontdekken, een tiental nieuwe hoeden en outfits, en een nieuw explosief. Nieuwe bases – Van de kleine startbasis Checkpoint Delta tot de enorme Farmland Compound, Trumbull Valley biedt zes nieuwe bases die je kunt claimen.

– Van de kleine startbasis Checkpoint Delta tot de enorme Farmland Compound, Trumbull Valley biedt zes nieuwe bases die je kunt claimen. Nieuwe premies – Het Trifecta Pack biedt 12 nieuwe premies om te voltooien, gethematiseerd als drie collect-them-all sets van bijpassende wapens en rugzakken.

– Het Trifecta Pack biedt 12 nieuwe premies om te voltooien, gethematiseerd als drie collect-them-all sets van bijpassende wapens en rugzakken. Spelverbeteringen – Naast al deze toffe toevoegingen hebben de ontwikkelaars niet stil gezeten en de game verder geoptimaliseerd.

Check hieronder de launch trailer:



State of Decay 2: Juggernaut Edition is verkrijgbaar via Xbox Game Pass, Xbox One en op de Xbox Series X|S via backwards compatibility. Pc-gamers kunnen terecht bij Steam of de Epic Games store.