Zombie-survival games blijven immens populair. En State of Decay 2 uit de stallen van Microsoft is een schoolvoorbeeld van hoe het wél moet. Naast dat de State of Decay-games simpelweg leuk zijn om te spelen, voorziet ontwikkelaar Undead Labs de game ook van de nodige updates. En dat allemaal geheel gratis.

Met de nieuwe ‘Homecoming’ update, krijgen mensen toegang tot een nieuwe map genaamd ‘Trumbull Valley’ met daarin een zestal nieuwe kampen om te ontdekken. Ook mogen we weer een hoop nieuwe wapens verwachten om zombies mee af te maken. De State of Decay 2 Homecoming update gaat op 1 september aanstaande live.