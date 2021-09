De gamescom ligt nog vrij vers in het geheugen, dus je zou denken dat het voorlopig even rustig blijft qua grote presentaties. Dit is alleen niet het geval. Op 9 september zal Sony een PlayStation 5 showcase organiseren en nu heeft THQ Nordic laten weten dat zij de week erna ook een presentatie zullen houden.

De reden dat THQ Nordic een showcase zal houden is omdat zij hun tienjarige bestaan vieren. De presentatie zal volgens de uitgever zes nieuwe games onthullen. Een aantal van hen zijn een terugkeer van bekende franchises, waarbij ook series zitten waar gamers al tientallen jaren op zitten te wachten. Buiten nieuwe titels zal er ook aandacht zijn voor ELEX II. Daar zullen nieuwe gameplaybeelden van getoond worden.

De showcase van THQ Nordic zal op 17 september om 21.00 uur worden uitgezonden.