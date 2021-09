Je zult de naam Big Brain Academy vast wel ergens voorbij hebben horen komen, ooit in een ver verleden. Deze game hoort in de serie games die lange tijd zijn overgeslagen qua nieuwe delen en inmiddels misschien zelfs wat zijn vergeten.

Het leek er even op dat zelfs Nintendo de games vergeten was, maar als donderslag bij heldere hemel kondigt Nintendo toch ineens Big Brain Academy: Brain vs. Brain aan voor de Nintendo Switch. In tegenstelling tot de voorgaande games op de Nintendo DS en Wii, zal Brain vs. Brain ook over een multiplayer modus beschikken. Dit kan zowel lokaal als via de Nintendo Online servers gespeeld worden.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain is verkrijgbaar vanaf 3 december, wat natuurlijk net op tijd is voor de feestdagen! De game wordt zowel fysiek als digitaal uitgebracht.