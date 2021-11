Wie graag die grijze massa in zijn of haar bovenkamer eens wilt testen, heeft daartoe op 3 december de mogelijkheid. Op die dag verschijnt namelijk Big Brain Academy: Brain vs. Brain, waarin je door middel van allerlei puzzels, geheugentestjes en meer je IQ op kunt krikken. Wie graag eerst eens ‘gratis’ aan de slag wil met de game, kan dat vanaf nu doen.

De demo van Big Brain Academy: Brain vs. Brain is nu beschikbaar en daarmee krijg je toegang tot de Party en Stretch modi. Dit derde deel uit de franchise legt de nadruk meer op de multiplayer, zoals je in de onderstaande trailer kunt zien. Of je nu jong of oud bent, dat doet er niet toe in deze game. Voor elke leeftijd is er namelijk een moeilijkheidsgraad, zodat je ook samen met oudere of jongere spelers kunt spelen.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt, dan kan je via deze link naar de eShop toe om de demo te downloaden. Let er wel op dat je ingelogd moet zijn op je Nintendo account om de demo binnen te kunnen halen.