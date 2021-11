Eind deze week komt Big Brain Academy: Brain vs. Brain – of zoals we hem in Nederland noemen: Knappe Koppen – exclusief uit voor de Nintendo Switch. In de eindsprint naar de release, toont Nintendo ons een nieuwe trailer.

In de onderstaande beelden zien we heel wat minigames en functies van de game terugkomen. De game focust zich, in tegenstelling tot Brain Training, heel erg op de multiplayer en beloningen. Terwijl je de game speelt ontvang je in-game valuta waarmee je onder andere outfits kunt vrijspelen.