Review | Yamaha SR-C20A – Soundbars hoeven niet per se net zo lang te zijn als je 65” tv. Zo hebben we eerder al een wat kleinere soundbar onder de loep genomen, maar ook Yamaha is het erover eens dat klein erg fijn kan zijn. Met de Yamaha SR-C20A soundbar kan je op subtiele wijze je woonkamer voorzien van geluid. Deze soundbar is voor een zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar en automatisch een mooie tip om eens nader te bekijken. Je hoeft immers niet altijd bakken met geld uit te geven aan iets wat goed is. In deze review vertellen wij waarom de kleine Yamaha soundbar de moeite waard is om in acht te nemen.

Mocht iets moderner ogen

Met bijna een meter lang is de Yamaha SR-C20A een kleine soundbar te noemen. Het is ook vrij plat en de rond afgewerkte hoeken dragen bij aan het compacte uiterlijk. Bijna de hele soundbar is met stof bekleed, en hoewel het er netjes uitziet, heeft het iets oubolligs. Het controlepaneel is glanzend plastic, waar je met touchscreen knoppen bijvoorbeeld het volume kan aanpassen. Dit controlepaneel steekt behoorlijk af van de rustig ogende stoffen afwerking die de soundbar kent, waardoor je een beetje een slordig design krijgt. Hetzelfde geldt voor de LED-indicatoren in het midden onderaan de Yamaha SR-C20A, die iets teveel opvallen binnen het voor de rest strakke design.

Om het jezelf gemakkelijk te maken, zit er gelukkig een afstandsbediening bij het pakket inbegrepen. Via deze afstandsbediening kan je uiteraard vanaf de bank het volume regelen, maar ook de ingebouwde subwoofer instellen. Je kunt via deze manier meer of minder bass door de soundbar heen laten komen, waarover later meer. Ook kan je de clear voice of extra bass tonen aan- of uitzetten, afhankelijk of je hier natuurlijk behoefte aan hebt bij sommige soorten content. Verder heb je ook nog de keuze om verschillende geluidsprofielen te kiezen, zoals gaming, films en/of muziek. Mocht de ouderwetse afstandsbediening niks voor jou zijn, dan heb je nog de mogelijkheid om een app te downloaden voor je mobiel.

Mooi geluid

Met de app kan je de soundbar op dezelfde manier bedienen als met de afstandsbediening. Eigenlijk gaat dit proces zelfs beter, want de afstandsbediening lijkt niet altijd even responsief te werken. Denk bijvoorbeeld aan het dimmen van de LED-indicatoren die je moeizaam uit kan schakelen, terwijl dit via de app met een druk op de knop is geregeld. Voor de rest is het allemaal niet heel erg bijzonder, wel dien je de app via Bluetooth te gebruiken wat de enige verbindingsoptie is. Echt veel ingrijpende aanpassingen kun je helaas niet verrichten met de soundbar, wat eigenlijk een gemiste kans is om eventueel meer qua geluid uit het product te halen

Het geluid is erg mooi, zuiver vooral. Zeker de middentonen klinken zelfs voortreffelijk en zorgen ervoor dat elk soort content een genot is om naar te luisteren. De bass is echter een teleurstelling, want hoewel de ingebouwde subwoofer te regelen valt naar meer of minder bass, zijn de lagere tonen nooit echt uitgesproken te noemen. Het is wat zielloos geluid wat je uit de Yamaha SR-C20A hoort. Het is goed, maar het mist te veel body om te spreken van een leuke geluidspresentatie. Dit merk je ook vooral onder het gamen, wanneer er sprake is van chaos, dan worden de middentonen een monotone brei van geluid zonder de accenten van de lagere tonen en ook hogere tonen te benadrukken. Het klinkt erg overdreven, maar de bass is bij dezen het ondergeschoven kindje.

We benadrukken hierin nog wel extra dat het geluid gewoon echt erg goed is. De zuivere presentatie is in deze heel goed, maar verwacht geen overdonderende bioscoop ervaring. Voor genoeg mensen kan de meer rustige presentatie juist een pluspunt zijn, want na uren content geluisterd te hebben zijn we er ook niet mee vermoeid geraakt. Daarbij is de prijs ook uiterst aangenaam: voor rond de € 200,- kan je een Yamaha SR-C20A al in huis halen, wat eigenlijk zeer indrukwekkend is als je hoort wat de soundbar klaar kan spelen. Ook de ruimtelijkheid van de surround is degelijk te noemen, alleen is deze wat beperkt door de 2D virtualisatie. Desalniettemin kun je met een beperkt budget een zeer goed presterende soundbar in huis halen.

Fijn, maar simpel product

Je hebt op de soundbar verschillende aansluitingen. Zo heb je HDMI eArc, optisch en mini-jack. Ook kan je natuurlijk je content via Bluetooth af laten spelen, denk hierbij aan muziek dat je via bijvoorbeeld Spotify aan het streamen bent. Voor de rest is het allemaal wel erg rechttoe rechtaan met deze soundbar als het op de functionaliteiten aankomt. Je moet daarnaast rekening houden met het feit dat deze soundbar enkel Dolby audio ondersteuning biedt en geen DTS. Verder kan je, doordat de subwoofer is ingebouwd, je set-up niet verder uitbreiden met een externe subwoofer wat op zich wel een fijne functionaliteit had kunnen zijn.