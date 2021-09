Sinds gisteren kunnen gamers weer aan de slag met Sonic Colours, maar dan als remaster. Zoals dat hoort bij een lancering is er nu ook een trailer vrijgegeven, die je onder dit bericht kunt zien.

Sonic Colours kwam oorspronkelijk in 2010 uit voor de Nintendo Wii. Nu is de remaster te spelen op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Je kan het spel in Europa op het moment alleen digitaal aanschaffen, want SEGA is tegen wat logistieke problemen aangelopen met de fysieke versie. Wanneer deze in de schappen ligt is nog niet bekend.