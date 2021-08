Enkele maanden geleden kondigde SEGA aan dat Sonic Colors, oorspronkelijk een Nintendo Wii-game, een remaster krijgt. Deze vernieuwde versie heet Sonic Colors: Ultimate en zal over een maandje verschijnen.

Nu de release dichterbij komt heeft SEGA een nieuwe video van Sonic Colors: Ultimate vrijgegeven. Een eerdere video ging in op de diverse verbeteringen van de remaster en de onderstaande nieuwe video introduceert de ‘Wisps’ uit de game. Er zijn negen verschillende Wisps en dit zijn power-ups die je unieke krachten geven. In de video hieronder worden de Wisps stuk voor stuk getoond en daarnaast hebben we de Wisps en hun krachten nog even opgesomd.

Sonic Colors: Ultimate komt op 7 september uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.