Het is misschien niet de game waar je direct aan denkt zodra je aan Nintendo Switch games denkt, maar toch maken steeds meer ‘volwassen’ games hun opwachting op het platform. En daarmee bedoelen we natuurlijk games die niet direct de Nintendo Switch doelgroep aanspreken, waar World War Z er zeker één van is.

Desalniettemin heeft uitgever en ontwikkelaar Saber Interactive goede hoop voor de release op 2 november van dit jaar. Afgaande op de informatie die al is vrijgegeven, zal deze editie niet geheel uitgekleed worden om een Switch-versie mogelijk te maken. Vrijwel alle inhoud die op de andere platformen al aanwezig is, zal ook in de Switch-versie aanwezig zijn.

Helaas is er nog geen informatie over de grote Aftermath expansie die op 21 september verschijnt. Deze volgt wellicht op een later tijdstip ook voor de Nintendo Switch.