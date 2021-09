World War Z is al dik twee jaar verkrijgbaar voor verschillende platformen, maar nog niet voor de Nintendo Switch. Daar komt begin november echter verandering in, gezien de Nintendo eShop in Noord-Amerika een releasedatum bij de game geplaatst heeft.

De Switch port is al geruime tijd in ontwikkeling, gezien deze in de lente 2020 werd aangekondigd. Het heeft dus even mogen duren, maar de release staat vooralsnog voor 2 november gepland in Noord-Amerika. Of de game dan ook in Europa uitkomt is nog niet bekend, gezien de titel nog niet in de Europese Nintendo eShop staat.

De game is 6.6GB groot en zal rond de veertig euro kosten en bij een officiële aankondiging van de releasedatum lees je het hier. Meer over de game lees je in onze review van de PS4-versie.