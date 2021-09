Afgelopen donderdag vond de PlayStation Showcase plaats en tijdens deze show werden er op hoog tempo allerlei trailers op ons afgevuurd. Dit van nieuwe games, alsook van games die al even in ontwikkeling zijn. Daarnaast ontbrak het niet aan mooie aankondigingen, zoals Marvel’s Wolverine en Marvel’s Spider-Man 2.

De show opende echter met een gloednieuwe (en lange) commercial, die een bijzonder hoge productiewaarde kende. Dat gemist of er opnieuw van genieten? Dat kan! Sony heeft de video nu ook los online gezet en je checkt het hieronder.

Dat is niet het enige, ook is er nog een showreel verschenen die in vogelvlucht footage van diverse games laat zien, die in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 4 en 5. Check die video hieronder.