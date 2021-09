Tijdens de PlayStation Showcase is een nieuwe titel van Insomniac Games aangekondigd en het gaat om niets minder dan een vervolg op het succesvolle Spider-Man. Tijdens de showcase werd de eerste teaser getoond van Spider-Man 2 en onze held zal het tegen niemand minder dan Venom moeten opnemen. Beide personages hebben nogal een geschiedenis met elkaar en dat is duidelijk terug te zien.

Spider-Man staat er echter niet alleen voor, want het lijkt erop dat we met beide Spider-Mans aan de slag kunnen. Zo zijn zowel Peter Parker als Miles Morales aanwezig en het ziet er naar uit dat ze hun krachten moeten bundelen om alle gevaren te verslaan in dit nieuwe deel. Spider-Man 2 staat gepland voor een release in 2023.