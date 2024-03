Er is een nieuwe update beschikbaar voor Marvel’s Spider-Man 2, die leuke toevoegingen met zich meeneemt. Er is echter ook onbedoelde feature beschikbaar.

Insomniac had al eerder aangekondigd dat update 1.002.000 de New Game+ modus zou introduceren, samen met nieuwe kostuums. Nu blijkt dat spelers ook toegang hebben tot de debug menu’s van de game, die normaal gesproken alleen toegankelijk zijn voor de ontwikkelaar zelf.

Insomniac is hiervan op de hoogte gesteld via een X-post en heeft laten weten dat ze bezig zijn met een hotfix om de debug menu’s weer te verbergen. De ontwikkelaar waarschuwt spelers om deze menu’s niet te gebruiken, omdat dit kan leiden tot beschadigde opslagbestanden of trofeeën die niet ontgrendelen.

Sommige spelers hebben de debug menu’s onderzocht en daar missienamen gezien die niet in het spel aanwezig zijn. Het is dus mogelijk dat deze worden gebruikt voor toekomstige uitbreidingen. Aangezien het eerste deel ook werd voorzien van diverse uitbreidingen, is de kans groot dat dit ook voor het vervolg zal gelden.