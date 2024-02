Marvel’s Spider-Man 2 wist in een zeer korte tijd 5 miljoen verkopen te bereiken. Dit was in november 2023. In de periode erna heeft de titel het ook goed gedaan, ongetwijfeld veelvuldig als cadeau onder de kerstboom. Insomniac Games heeft nu een nieuwe update gegeven over de huidige verkopen.

Op 4 februari 2024 stond het totale aantal verkopen van Marvel’s Spider-Man 2 op een indrukwekkende 10 miljoen exemplaren. Als we dat vergelijken met het eerste deel, die game deed er een jaar over om 13,2 miljoen verkopen te bereiken. Dus in dat opzicht gaat Marvel’s Spider-Man 2 aanzienlijk beter.

Met ruim 50 miljoen PlayStation 5 consoles verkocht, betekent dit dat maar liefst één vijfde van de gamers op de console deze titel heeft aangeschaft en dat is veel. Met deze mijlpaal zijn de drie games gezamenlijk goed voor 50 miljoen franchise verkopen.