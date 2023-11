Marvel’s Spider-Man 2 is sinds 20 oktober verkrijgbaar en een aantal dagen na de release kon Sony al melden dat de game in de eerste 24 uur maar liefst 2.5 miljoen keer was verkocht. Nu een paar weken later heeft Sony de cijfers van het vorige kwartaal bekendgemaakt en daar kwam deze titel ook even in terug.

Hoewel Spider-Man 2 niet in het vorige kwartaal uitkwam, kon Sony wel met trots melden dat de game op 30 oktober 2023 op een totaal aantal van 5 miljoen verkochte exemplaren stond. Dit wil zeggen dat de game in 11 dagen tijd dat resultaat bereikt heeft, wat buitengewoon goed is.

Met de feestdagen in het vooruitzicht zal het verkoopaantal ongetwijfeld nog veel verder oplopen. De game staat in ieder geval al bovenaan als de snelst verkopende PlayStation exclusieve titel ooit.