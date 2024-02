Insomniac Games beloofde enige tijd terug al dat Marvel’s Spider-Man 2 een New Game+ modus zou krijgen. We hebben er even op moeten wachten, maar de ontwikkelaar heeft via X aangegeven dat we op 7 maart een grote update mogen verwelkomen.

Deze update zal New Game+ en nieuwe Spider-Man pakken toevoegen, zo blijkt uit het bericht. New Game+ zou overigens eigenlijk eind vorig jaar al uitkomen, maar werd uitgesteld naar dit jaar omdat Insomniac Games het meer wilde testen.

Er zit buiten de twee genoemde toevoegingen nog meer in de pijplijn, waarschijnlijk de optie om missies opnieuw te spelen en de tijd op de dag aan te passen. Het is echter even afwachten, want Insomniac Games zal naarmate 7 maart dichterbij komt pas een overzicht vrijgegeven.