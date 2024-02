Op 7 maart mogen we een grote update voor Marvel’s Spider-Man 2 verwachten. Deze update zal New Game+ toevoegen, zoals een poosje terug al bekend werd gemaakt door de ontwikkelaar. Via een artikel op het PlayStation Blog hebben ze nog wat meer informatie gedeeld. Zo kunnen we nu melden dat de update ook nieuwe pakken zal toevoegen en wat nieuwe features introduceert.

De twee nieuwe pakken die beschikbaar worden gesteld zijn hierboven afgebeeld. Deze pakken zitten samen met 10 stickers en 2 frames voor de foto modus in het Fly N’ Fresh pakket, dat zo’n 5 euro zal kosten. Dit voor beperkte duur, want vanaf 5 april zal de content gratis zijn. Sony doneert namelijk 100% van het aankoopbedrag (tot 1 miljoen dollar) aan Gameheads.

Alle andere toevoegingen aan Marvel’s Spider-Man 2 zijn per definitie gratis. Dit is New Game+, waarmee je de game opnieuw kunt beginnen op (eventueel) een andere moeilijkheidsgraad, maar dan met behoud van alles wat je reeds vrij hebt gespeeld. Ook zal het mogelijk zijn om vanaf 7 maart missies opnieuw te spelen.

In het kader van toegankelijkheid wordt de game voorzien van twee nieuwe features: Audio Descriptions en Screen Reader. Verder worden er nog wat visuele features met deze update in de game geïmplementeerd. Voor alle specifieke details zullen we even de patch notes moeten afwachten die op 7 maart komen.